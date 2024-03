Wenig schlau stellte sich ein Autofahrer nahe der Ortschaft Alcúdia im Norden Mallorcas an. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" überholte der Fahrer einen Streifenwagen der Ortspolizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kaum war er an den Beamten vorbeigerauscht, traten auch die Ordnungshüter aufs Gaspedal – und baten den Raser zu einem klärenden Gespräch an den Straßenrand. So geschehen am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr, so die Zeitung.

Kaum hatte die Unterhaltung begonnen, beschlich die Polizisten das Gefühl, ihr Gegenüber säße im angetrunkenen Zustand hinterm Steuer. Kurzerhand, so die Zeitung, baten sie den Fahrer zum Alkoholtest. Und der habe die Befürchtungen der Beamten bestätigt: 0,86 Promille, mehr als das Dreifache des Erlaubten (0,25). Für den Raser war die Fahrt nach dem Blasen zu Ende, die Beamten legten das Fahrzeug an Ort und Stelle vorübergehend still. Doch damit nicht genug: Wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit kommt auf den Mann noch ein saftiges Bußgeld zu.