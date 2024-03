In Palma de Mallorca hat sich erneut ein Fall von Hausbesetzung ereignet. Der mutmaßliche Okupa konnte dabei festgenommen werden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" am Sonntagmorgen berichtet, ereignete sich der Fall in Can Pastilla, einem der Meeresviertel der Inselhauptstadt. Der 31-Jährige hatte ein Fenster mit einem Hammer eingeschlagen und konnte so in die Immobilie gelangen. Währenddessen ging bei der Polizei ein Anruf der Sicherheitsfirma ein, die mit der Überwachung des Hauses beauftragt waren.