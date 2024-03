Im Südwesten Mallorcas sollte es in diesem Sommer einfacher werden, schnell ein Taxi zu bekommen. Denn in zwei Gemeinden Mallorcas will man dem Taxiproblem an den Kragen gehen. Deshalb werden unter anderem in der Deutschen-Hochburg Andratx mehr Lizenzen vergeben und auch der Fuhrpark wird aufgestockt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montagmorgen berichtet, wird es in diesem Sommer rund 50 Prozent mehr Taxis geben, die in der Gemeinde im Einsatz sein werden.

Konkret wird die Zahl von 34 auf 50 Taxis für die Gemeinde Andratx erhöht. Zeitgleich werden 16 neue Lizenzen vergeben. Allerdings sind diese Taxi-Lizenzen für die Gemeinde Andratx erst einmal auf sechs Monate begrenzt und gelten von 1. Mai bis Oktober. Eine Verlängerung bis in den Winter sei aber nicht ausgeschlossen. Parallel dazu ist am Freitag in der angrenzenden Gemeinde von Calvià beschlossen worden, 25 befristete Taxilizenzen zu verlängern. Ähnliche Nachrichten Dieser bei Deutschen beliebte Urlaubsort auf Mallorca hat ein Bergziegen-Problem Mehr ähnliche Nachrichten In der Gemeinde Andratx führen die gestiegenen Buchungszahlen dazu, dass die bisherigen Taxi-Lizenzen nicht mehr ausreichen und man der Lage nicht Herr werden. "Die Eröffnung des Zafiro-Hotels in Camp de Mar mit 800 Betten sowie die steigende Anzahl der Ferienhäuser haben zu mehr Arbeit und einem höheren Bedarf an Taxis in Andratx geführt", erklärte der Vorsitzende von Radio Taxi Andratx, Miguel Ángel López, gegenüber Ultima Hora. An Spitzentagen in der Hochsaison gingen bei der Taxizentrale im Südwesten der Insel bis zu tausend Anrufe am Tag ein – während nur 34 Fahrzeuge im Einsatz gewesen sind. Ziel sei es laut des Vorsitzenden, "einen schnellen und effizienten Service zu bieten", betont López. Auch weitere Gemeinden auf Mallorca haben schon bekannt gegeben, für den Sommer mehr befristete Taxi-Lizenzen zu vergeben, um die Situation zu verbessern – zum Beispiel Santanyí im Süden der Insel.