Im Großraum Andratx sind sie seit Jahren keine Seltenheit: die wilden Bergziegen, die scheinbar unbeeindruckt von Touristen und Anwohnern die Gegend auf der Suche nach Nahrung durchstreifen und dabei auch vor Gärten und öffentlichen Grünzonen nicht zurückschrecken. Jetzt sorgten sie erneut für Schlagzeilen, nachdem sie am Donnerstag, 21. März, am vielbefahrenen Kreisverkehr zwischen Camp de Mar und Port d'Andratx gesichtet wurden. Das berichtet die Tageszeitung "Diario de Mallorca" in ihrem Onlineauftritt.

Doch das ist keine isolierte Begebenheit. In der Tourismushochburg Andratx sind die wilden Ziegen längst zu einer alltäglichen Erscheinung geworden. Sie streifen unbeirrt durch die Gemeinde, und so mancher Einwohner hat bereits seine ganz persönliche Begegnung mit den eigenwilligen Tieren gehabt. Diesmal wurden sie erwischt, als sie am Kreisverkehr zwischen Camp de Mar und Port d'Andratx über die begrünte „Rotonda“ herfielen – nachdem sie zuvor die Straße überquert hatten, was mit erheblichen Risiken für sie selbst und die Autofahrer verbunden ist.

Das Ziegenproblem in Andratx ist allgegenwärtig. Besonders in den Gegenden von Cala Llamp und Es Camp de Mar sorgen sie für Aufsehen. Das Rathaus gibt zu, seit Jahren Beschwerden von Anwohnern zu erhalten. Die Ziegen dringen in die menschlichen Siedlungen ein, auf der Suche nach Nahrung und Wasser, und werden dabei mitunter zu einer Gefahr für die Bewohner.