Unruhe im Son-Espases-Krankenhaus auf Mallorca: Mehr als 35 Obdachlose haben sich in den vergangenen Monaten in den Gängen des größten Insel-Hospitals häuslich eingerichtet, die Klinikleitung rief inzwischen die Nationalpolizei um Hilfe. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in Erfahrung brachte, "wohnen" die ungebetenen Gäste vor allem in der Notaufnahme und in der Radiologie. Dort sollen sie die Bäder für sich in Beschlag genommen haben.

Außerdem werden den Obdachlosen wiederholte gewalttätige Übergriffe auf Mitarbeiter des Krankenhauses und Selbstdarstellungen auch sexueller Art sogar vor Kindern vorgeworfen. Öffentlich zur Schau gestellter Beischlaf soll ebenfalls vorgekommen sein. Die Personen sollen auch davor nicht zurückgeschreckt sein, Bretterhütten im Außenbereich zu errichten. Auf dem Parkplatz lagerten sie offenbar große Mengen Müll ab. Bei den Obdachlosen handelt es sich dem Bericht zufolge um jüngere Männer und Frauen unterschiedlicher Nationalitäten, darunter Alkoholiker und Drogenabhängige. Mitarbeiter einer Hilfsorganisation sollen sie in dem Krankenhaus illegalerweise mit Mahlzeiten versorgen. Ursprünglich hat die Klinikleitung den Obdachlosen laut "Ultima Hora" nur erlaubt, bis 7 Uhr morgens im Krankenhaus zu verbleiben. Doch dann lief offenbar alles aus dem Ruder. Die Nationalpolizei ist laut dem Bericht inzwischen mit der unangenehmen Angelegenheit beschäftigt. Es wird dem Vernehmen nach untersucht, ob es möglich ist, jedem, der nicht Patient, Angehöriger oder Mitarbeiter ist, den Zugang zu dem Krankenhaus zu verwehren. Das Son-Espases-Spital ist das größte des gesamten Balearen-Archipels.