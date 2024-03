Die Menschen auf Mallorca müssen sich auf unbeständiges und mitunter feuchtes Wetter in den kommenden Tagen einstellen. Am Dienstag wird es laut dem Wetterdienst Aemet sogar äußerst schmuddelig: Bei Warnstufe Gelb wegen hohen Seegangs weht ein stürmischer Südwestwind, aus welchem zeitweise Schlammregen niedergeht. Auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen sacken deutlich von 21 auf nur noch 16 Grad ab. Nachts bleibt es allerdings zweistellig.

Bis zum Gründonnerstag verstärkt sich der Wind noch, doch die Niederschlagsneigung geht zurück. Der Mittwoch bleibt ab dem Mittag trocken, danach regnet es bis zum Karsamstag-Morgen nicht, weshalb die anstehenden großen Prozessionen der Semana Santa in Palma wohl stattfinden können. Die Schneefallgrenze sinkt bis Mittwoch auf lediglich 1100 Meter, sodass in der Tramuntana durchaus Flocken niedergehen können.

Am kommenden Wochenende nimmt aber bereits das nächste Regengebiet Kurs auf die Insel. Der Ostersonntag soll auch nass ausfallen, dann wird mit starkem Südwestwind gerechnet. Auch am Ostermontag rechnen die Meteorologen derzeit mit Regen. Die Temperaturen steigen allerdings bis dahin kontinuierlich auf Werte knapp über 20 Grad.

Der vergangene Sonntag hatte sich alles andere als mild auf der Insel gestaltet. Am angenehmsten war es an der Mole Dic Oest in Palma mit 18 Grad, auf Platz 2 folgt das Kap Blanc mit 17,8 Grad vor Llucmajor mit 17,6 Grad, Banyalbufar mit 17,4 Grad und der Leuchtturm von Cala Rajada mit 17,1 Grad. Frisch war es mit lediglich 12,8 Grad in der Serra d'Alfàbia.