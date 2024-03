Palmas Hafen rüstet sich für einen Rekordfrühling: Im April werden 51 Kreuzfahrtschiffe mit rund 100.000 Touristen an der Fährmole der Inselhauptstadt festmachen. Das entspricht einem Plus von 24,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und markiert gleichzeitig den Beginn einer Saison, die neue Maßstäbe setzen könnte. Haupttreiber des Booms sind die Briten und Deutschen. Touranbieter wie TUI bringen mit ihren Marken Marella und Mein Schiff jeweils sechs bzw. sieben Schiffe nach Palma. Hinzu kommen vier weitere von Aida Cruises.

Luxusliner auf dem Vormarsch

Einen besonderen Trend stellen die sogenannten "Superluxus"-Kreuzfahrtschiffe dar, die mit ihrem Yachtflair ein exklusives Publikum bedienen. Zu den angekündigten Luxusschiffen zählen die Evrima, die Emerald-Zwillinge, die Scenic Eclipse, Le Champlain und die World Navigator.Bei den klassischen Reedereien führt MSC mit neun Stopovers in Palma das Feld an, wobei an einem Tag sogar drei Schiffe gleichzeitig in Palma festmachen werden. P&O/Princess und Costa Cruceros folgen mit jeweils drei Besuchen.

Abenteurerherzen höher schlagen lassen die angekündigten Großsegler Wind Spirit, Star Flyer und der historische Sea Cloud, die ebenfalls im kommenden Monat Palma anlaufen. Diese Schiffe bieten eine Alternative zu den riesigen Kreuzfahrtschiffen und bieten ein naturnahes Erlebnis. Die neue Saison in Palma verspricht damit ein Potpourri an maritimen Giganten, eleganten Luxusschiffen und nostalgischen Seglern.