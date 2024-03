Auf Mallorca hat die Zahl der Angriffe von Hunden auf Schafe und Hühner sprunghaft zugenommen. Laut der Stiftung Natura Parc wurden bis jetzt schon 27 Attacken registriert, sechs mehr als im gesamten vergangenen Jahr. 29 Hunde wurden den Angaben zufolge eingefangen, sieben dieser Tiere waren nicht mit einem Chip ausgestattet. 137 Tiere wurden bei den Angriffen getötet, 48 wurden verletzt.

Bei den meisten Opfern handelt es sich um Schafe (35) und Lämmer (67). Auch 27 Hühner, neun Enten und einige Kaninchen wurden von den Hunden vom Leben in den Tod befördert. Werden Hunde von Einsatzkräften gefangen, so kommen sie in die Obhut der Stiftung Natura Parc im Inseldorf Santa Eugènia.

Der Hauptgrund für die Häufung der Vorfälle ist laut der Stiftung ist die immer größer werdende Zahl von Gärten und Gehöften mit jeweils zwei oder drei Wachhunden am Rande von Dörfern und Städten und auf dem Lande.