Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben einen 65-jährigen Deutschen und eine 25-jährige Nigerianerin festgenommen, die sich gegenseitig Verletzungen zugefügt haben sollen. Einer Pressemitteilung zufolge kam es am Uferboulevard Paseo Marítimo zu den mutmaßlichen Übergriffen. Am Oberkörper des Mannes wurden Bissspuren festgestellt, am Hals der Frau handelte es sich um Kratzspuren.

Die Aussage des Deutschen weicht völlig von der Nigerianerin ab: Der Bundesbürger behauptete, von der Frau mit einem Messer bedroht worden zu sein. Die Afrikanerin äußerte dagegen, der Mann habe ihr ein Mobiltelefon entrissen, woraufhin dieses auf das Plastikdach eines Restaurants gefallen sei. Gegen beide Beteiligten wird jetzt wegen häuslicher Gewalt ermittelt. Dieser Tatbestand wird in Spanien seit vielen Jahren streng verfolgt. Übergriffe vor allem von Männern auf Frauen – aber auch umgekehrt – werden in dem Land in gehäufter Zahl immer wieder begangen.