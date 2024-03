Ein streunender Hund hat am Donnerstag in Alúcdia im Norden Mallorcas eine Joggerin angegriffen und ihr mehrere Bisswunden zugefügt. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", die sich auf Angaben der Ortspolizei stützt, ereignete sich der Vorfall am Camí del Puig de Xacons wenige Kilometer nordöstlich des Ortskerns. Demnach attackierte das Tier die Frau, als diese im Begriff war, eine nahegelegene Finca zu passieren. Der Schäferhundmischling, so die Zeitung weiter, habe der Joggerin mehrere Bisse zugefügt, die anschließend im Krankenhaus hätten behandelt werden müssen.

Nach dem Vorfall alarmierte die Frau die Ortspolizei Alcúdia. Kurz darauf traf nach Angaben der Zeitung eine Streife ein, die das Tier eingefangen und in ein Tierheim gebracht habe. Nach Darstellung der Polizei fiel der Hund an dieser Stelle nicht zum ersten Mal einen Passanten an. Gegen dessen Halter, einen mutmaßlichen Fincabesetzer, schalteten die Behörden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.