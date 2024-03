Für zwei Tage wird es sich auf Mallorca gehörig eintrüben. Am Samstagvormittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit laut dem Wetterdienst Aemet auf 90 Prozent. Blitze werden zu sehen und Donner zu hören sein. Das Tiefdruckgebiet hält sich auch noch am Ostersonntag über der Insel auf, dann wird mit teils ergiebigem Dauerregen gerechnet.

Am Ostermontag soll dann – als wäre nichts geschehen – wieder die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen oszillieren zwischen 18 und 21 Grad, wobei es unter Wolken wärmer als unter freiem Himmel sein dürfte. Nachts sinken die Werte im Flachland nicht mehr unter zehn Grad. Am Samstag und Sonntag weht der Wind zeitweise stürmisch aus dem Südwesten. Auch am Montag läuft man Gefahr, von Böen fast umgeworfen zu werden.

Am Gründonnerstag und Karfreitag war es auf Mallorca sonnig, mild und trocken, nachdem sich die Tage davor unbeständig und mitunter regnerisch gestaltet hatten. Die weiteren Aussichten für die kommenden Woche sehen gut aus: Bei viel Sonne und deutlich abflauendem Wind sind bei über 20 Grad Strandspaziergänge durchaus möglich, wobei sich allerdings wegen der noch kalten Meerestemperatur nur sehr Mutige dort hinein trauen dürften.