Die Beschränkungen für die sogenannte VAO-Busspur auf der Flughafenautobahn auf Mallorca sollen nicht zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgen geltens. Von Montag bis Freitag ist geplant, die Regelungen für diese nur Bussen, Pkw mit mehr als einem Insassen und Taxis vorbehaltene linke Spur von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends gelten zu lassen, wie die spanische Verkehrsleitzentrale DGT mitteilte.

In späterer Zukunft sollen die Uhrzeiten je nach Verkehrsdichte angepasst werden. Dann würde ein bestimmter Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch gelten und ein anderer am Donnerstag und am Freitag. Außerdem sollen zwischen 9 und 14 Uhr und zwischen 16 und 20 Uhr den Plänen zufolge auch elektrische Fahrzeuge auf der VAO-Spur fahren dürfen. Darüber sollen die Fahrer mit elektronischen Verkehrszeichen informiert werden.

Täglich benutzen laut der DGT etwa 11.600 Fahrzeuge die VAO-Spur auf der Flughafenautobahn. Sie wurde von der sozialistisch geführten Vorgängerregierung der aktuellen konservativen Verwaltung eingeführt, um den öffentlichen Nahverkehr zu unterstützen.