Mitten in einem der beliebtesten Urlaubsorte auf Mallorca ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Der Koch eines Restaurants in Port d’Alcúdia – unweit von der malerischen Playa de Muro – ist nach dem tätlichen Angriff festgenommen worden. Am Freitagmorgen war ein Streit in der Restaurantküche im Nordosten der Insel eskaliert.

Dabei soll es erst ein Wortgefecht zwischen den beiden gegeben haben. Der Streit schaukelte sich scheinbar derart hoch, dass der Koch mit einem Fleischermesser auf seinen Kollegen losging. Sein Kollege versuchte noch, sich zu wehren. Trotzdem wurde das Opfer an den Armen und am Kopf verletzt. Ähnliche Nachrichten Keine Drinks am Strand: Dieser Urlauber-Ort auf Mallorca ist noch nicht fit für den Sommer Mehr ähnliche Nachrichten Augenzeugen der Auseinandersetzung setzten den Notruf ab, danach rückten die Einsatzkräfte an. Mehrere Polizeistreifen, Guardia Civil und Krankenwagen kamen zu dem Restaurant in Port d’Alcúdia. Die Beamten nahmen den gewalttätigen Koch fest. Er muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten. Das Opfer hingegen musste aufgrund seiner Schnittverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Was der genaue Hintergrund des Streits war, ist bisher nicht bekannt. Beide Männer sind marokkanischer Herkunft, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstagmorgen.