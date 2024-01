Es ist ein miserables Bild voller Glasscherben, kaputten Möbeln und verwaisten Buden – so sehen aktuell die Strandbuden in dem Urlauber-Ort Port d’Alcúdia im Norden Mallorcas aus. Die sogenannten Balnearios sind noch nicht für die kommende Urlaubssaison aufgearbeitet worden. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, wird das auch vor dem Saisonstart im April nicht mehr passieren. Jetzt ist bekannt geworden, dass die Bauarbeiten an den Balnearios noch gar nicht begonnen haben. Die Abriss- und Aufbauarbeiten werden wohl erst im Juni oder Mitte Juli abgeschlossen sein.

Die meisten Balnearios in Port d'Alcúdia werden erst im Sommer eröffnen – wenn die Insel schon vor lauter Urlaubern brummt. Einen Drink mit Füßen im Sand, eine Portion Pommes oder ein Eis für die Kinder wird wohl erst einmal nicht möglich sein. Für den bei deutschen Urlaubern beliebten Ort wird das wohl einiges an Umsatzeinbußen bedeuten. Insgesamt geht es dabei um sechs Balnearios an dem Strandabschnitt, schreibt Última Hora, und eigentlich sollten die Bauarbeiten an den Strandbuden schon Mitte Januar begonnen haben. Voller Müll und Glasscherben: So sehen die Balnearios am Strand von Port d'Alcúdia aktuell aus. Hintergrund des Problems sei, so eine Stadträtin von Alcúdia, "die mangelnde Koordinierung zwischen den Bereichen Finanzen, Vertragswesen und Tourismus" bei der Stadtverwaltung von Alcúdia. Die Bürgermeisterin von Alcúdia, Fina Linares (PP), ist dennoch guter Dinge. Gegenüber Última Hora räumt sie ein, dass die Arbeiten, die Anfang Januar hätten beginnen sollen, noch nicht begonnen wurden, weist aber darauf hin, dass "sie vergeben wurden und wir, obwohl wir im Verzug sind, denken, dass sie im Juni oder Mitte Juli abgeschlossen werden können". Das Projekt umfasst den Abriss und Neubau der sechs Balnearios in Port d'Alcúdia und hat ein Volumen von mehreren Millionen Euro. Der Winter auf Mallorca wird an vielen Urlauber-Orten für Renovierungs- und Wartungsarbeiten genutzt. Normalerweise ist es eine Zielsetzung, diese bis spätestens April, wenn die Urlaubssaison losgeht, beendet zu haben. Erst im September vergangenen Jahres war angekündigt worden, dass die sechs Chringuitos im Mai 2024 den Betrieb aufnehmen sollen.