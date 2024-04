In der ehemaligen Diskothek Pacha in Mallorcas Inselhauptstadt Palma ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge alarmierten Anwohner aufgrund starker Rauchentwicklung die Notrufleitstelle. Innerhalb weniger Minuten seien "mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr" angerückt, die den Brand rasch unter Kontrolle gebracht hätten. Die Behörden machten zunächst keine Angaben über die Brandursache. Menschen, so die Zeitung, seien nicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden sei noch nicht beziffert worden.

Nach Darstellung des Vorsitzenden des Anwohnervereins Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo, Antonio Ruiz, brach der Brand in einem Bereich der ehemaligen Diskothek aus, der von zahlreichen Obdachlosen als Wohn- und Schlafstätte genutzt werde. "Diese Menschen machen dort regelmäßig Feuer, um sich Essen zuzubereiten", so die Theorie Ruiz', "gut möglich, dass dadurch der Brand ausgebrochen ist". Die Anwohner hätten von den Flammen Kenntnis genommen, nachdem über dem Gebäude schwarze Rauchwolken aufgestiegen seien. Der Anwohnerverein ist für seine Kritik am Nachtleben entlang der Ausgehmeile entlang des Hafens bekannt. Insbesondere die damit verbundene Lärmbelästigung, so die Zeitung, habe den Verein in der Vergangenheit wiederholt veranlasst, die Stadt aufzufordern, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dass die ehemalige Diskothek seit Jahren leersteht und Obdachlosen als Unterschlupf dient, scheint die Anwohner hingegen bislang wenig zu stören. Die Hausbesetzer, so Ruiz, stellten "ein untergeordnetes Problem dar".