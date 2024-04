Langsam aber sicher erwacht Mallorca aus dem Winterschlaf und bereitet sich auf die neue Sommersaison in diesem Jahr vor. Am kommenden Wochenende soll zum ersten Mal die 30-Grad-Marke geknackt werden. Es wird wohl das erste Strandwochenende in diesem Jahr werden. Passenderweise haben die Aufräumarbeiten an den Stränden von Palma de Mallorca bereits begonnen.

An der beliebten Playa de Palma und den angrenzenden Stränden sind die Bagger angerückt, um Algen zu entfernen. Sie sind erst einmal zu großen Haufen zusammengefasst worden und werden noch abgetragen. Auch an den Playas von Can Pastilla und Cala Estància sind die Säuberungsarbeiten losgegangen.

Die Bagger rückten auch an der Cala Estància an, um Algen abzutragen.

An einem anderen, bei Urlaubern und Residenten gleichermaßen beliebten Spot, hat sich schon einiges getan: am Strand von Cala Major im Westen von Palma de Mallorca. Dort ist bereits Sand aufgeschüttet und der gesamte Strandabschnitt gesäubert worden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet, waren die Vorbereitungen an den Playas schon vor rund zwei Wochen losgegangen. Wegen der Osterfeiertage kam es aber zu Verzögerungen.

Eine der wichtigsten Veränderungen an den Stränden der Inselhauptstadt in dieser Saison sind die neuen Wachtürme der Rettungsschwimmer. Denn anstatt der großen Holztürme sind nun gelbe Container aufgebaut worden. Sie sind bereits installiert worden. In der Regel nehmen die Soccoristas ihre Arbeit am 1. Mai auf. Die Aufräum- und Säuberungsaktionen an den Playas finden jedes Jahr im April statt.