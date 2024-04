Auf Mallorca ist das Dach einer historisch bedeutsamen Kirche eingestürzt. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich um die "iglesia de Son Negre" in Manacor, der zweitgrößten Stadt der Insel. Das Dach stürzte zur Gänze in den Innenraum des Gebäudes. Als Grund wurde der Regen in den vergangenen Wochen genannt.

Die Kirche wurde im Jahr 1878 erbaut, in ihrer Nähe befindet sich eine kleine Landwirtschaftsschule, die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden war. Das Gebäude befindet sich an der Straße zwischen Manacor und dem Dorf Son Carrió.

Normalerweise ist die Son-Negre-Kirche permanent geschlossen, nur ab und zu wird sie für Messen geöffnet. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf sie rund um die Sant-Antoni-Feierlichkeiten, wenn die Bewohner, die zwischen Manacor und dem Dorf Son Carrió zu Hause sind, ein öffentliches Grillfest veranstalten.