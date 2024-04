Ein 25-jähriger Tourist ist am frühen Samstagmorgen bei einem Sturz aus dem dritten Stock des Maria-Elena-Gebäudes in Magaluf schwer verletzt worden. Die Guardia Civil von Calvià hat die Ermittlungen übernommen, um den Sachverhalt zu klären, obwohl alles darauf hinzudeuten scheint, dass der Brite das Gleichgewicht verloren hat – ob unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, ist noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 6 Uhr morgens in der Calle Federico García Lorca, ganz in der Nähe des Marbella-Gebäudes, in dem erst vor zwei Wochen ein Mann sein Leben verlor, als er ebenfalls aus dem dritten Stock stürzte.

Einer der Anwohner alarmierte die Rettungsdienste, als er den schwer verletzten Mann am Boden liegen sah. Das Opfer, das aus dem dritten Stock gestürzt war, war bei Bewusstsein, hatte aber schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht, aus denen er stark blutete.

Wenige Minuten später trafen mehrere Streifen der Lokalpolizei von Calvià und der Guardia Civil sowie ein Krankenwagen des Rettungsdienstes 061 ein. Die Sanitäter konnten den Verletzten stabilisieren und brachten ihn später in ernstem Zustand in Palmas Uniklinikum Son Espases. Die erste Hypothese zum Unfallhergang ist, dass der junge Mann das Gleichgewicht verlor, als er sich vom Balkon lehnte und durch den Innenhof fiel.