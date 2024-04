Das erste sommerliche Wochenende auf Mallorca ist zu Ende gegangen. Die Strände der Insel waren voll, viele Menschen sind baden gegangen oder haben sich gesonnt und die Vorboten des Sommers genossen. 33,4 Grad sind am Samstag im Ort Muro im Nordosten gemessen worden – ein absoluter Rekord. Der bisherige Höchstwert für diese Jahreszeit, der mit 30,6 Grad aus dem April 2012 stammt, ist überholt worden. Diese Zahlen veröffentlichte Aemet, der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, auf seinem X-Account.

Auch die Nacht von Sonntag auf Montag hatte es in sich. Auf Mallorca konnte schon im April die erste tropische Nacht verbucht werden. Davon ist die Rede, wenn die Tiefstwerte nachts nicht unter 20 Grad fallen. Im Tramuntana-Dorf Banyalbufar war es besonders heiß, 26 Grad sind mitten in der Nacht gemessen worden. 24 Grad waren die Spitzenwerte in der vergangenen Nacht in Andratx im Südwesten der Insel. Port de Sóller verzeichnete 21 Grad, 19 Grad sind es in Palma de Mallorca und Llucmajor gewesen.

Der Start in die neue Woche wird auf Mallorca vielerorts zwar warm, aber zeitgleich trüb und wolkig. Bis zu 31 Grad können es im Laufe des Montags noch werden, dazu wird der Himmel aber oft diesig bleiben. Am Abend sind laut Wetterdienst Schauer möglich, die Schlamm- und Lehmregen mit sich bringen können. Denn aktuell befindet sich wieder viel Sahara-Staub in der Atmosphäre. Die Schauer können sich bis auf Dienstagabend ausdehnen. Fast überall auf der Insel wird es nass werden.

Gleichzeitig wird auf Mallorca ein Temperatursturz erwartet. Laut Aemet werden es am Dienstag höchstens 18 Grad in Palma de Mallorca und Manacor, 21 Grad in Sóller und 22 Grad im Norden der Insel in Alcúdia. Ab Mittwoch geht es langsam bergauf, denn die Sonne wird sich wieder häufiger durchsetzen können. Die Temperaturen bleiben aber im Schnitt bei 20 bis 22 Grad. Erst ab Freitag soll es auf der Insel wieder sommerlicher werden.