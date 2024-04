Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am vergangenen Sonntagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca mehrere aus Italien stammende junge Männer festgenommen, die eine junge Brasilianerin vergewaltigt haben sollen. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wird den Touristen vorgeworfen, sich in einer angemieteten Wohnung an der Frau vergangen zu haben.

Einer der Festgenommenen soll die Südamerikanerin vor der Tat in einer Diskothek am Paseo Marítimo in Palma kennengelernt haben. Gegen 5 Uhr entschieden die beiden, zu dem Apartment am "Ballermann" zu fahren. Am dortigen Strand fand dann offenbar zunächst gemeinsam erwünschter Beischlaf statt. Dann bewegten sich die Frau und der Mann in die Wohnung, wo dann offenbar drei andere Männer über sie herfielen. Ähnliche Nachrichten Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Neue Details aus der Tatnacht bekannt geworden Die vier Verdächtigen wurden wenig später festgenommen und inzwischen dem Haftrichter vorgeführt. Ob sie auf freien Fuß kommen oder in Untersuchungshaft eingewiesen werden, wird sich in den nächsten Stunden entscheiden. Ein anderer Fall von mehreren Deutschen, der sich fast gleich abgespielt hatte, hatte im vergangenen Sommer für Schlagzeilen gesorgt: Vier junge Bundesbürger sollen damals eine junge Urlauberin aus Deutschland vergewaltigt haben. Sie sitzen seitdem im Inselgefängnis. Den 21- bis 23-Jährigen drohen bei einer rechtskräftigen Verurteilung in Spanien jeweils bis zu 15 Jahre Haft. Auch eine Rückkehr nach Deutschland scheint derzeit in weiter Ferne, da das mutmaßliche Opfer bei den Ermittlungsbehörden auf Mallorca schwere Vorwürfe gegen die Männer erhoben hat.