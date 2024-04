Eine deutsche Urlauberfamilie auf Mallorca hat am Montagmorgen einen gewaltigen Schrecken erlebt. Ihr 18 Monate altes Kleinkind erlitt in den frühen Morgenstunden einen Herzstillstand. Das teilte die Lokalpolizei von Santa Margalida auf ihrem Instagram-Account mit. Der Vorfall ereignete sich im Nordosten der Insel in Son Serra de Marina, einem beliebten Urlaubsort.

Die Familie setzte um 5:25 Uhr einen Notruf ab und gab an, das Kleinkind habe einen Herzstillstand erlitten. Sofort fuhren die Beamten nach Son Serra de Marina in das Agroturismo, in der Herberge machten die Deutschen offenbar Urlaub. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, "hörten sie die Schreie des Babys", heißt es auf Instagram – das Kind war wieder bei Bewusstsein. Das deutsche Kind habe sehr hohes Fieber gehabt, teilte die Lokalpolizei aus Santa Margalida mit. Um das Fieber zu senken, wickelten die Beamten es in ein nasses Handtuch. Danach fuhren sie das 18 Monate alte Kind in das Krankenhaus in Manacor, wo es weiter behandelt wurde. Auf Instagram bekommt die Lokalpolizei aus Santa Margalida im Nordosten Mallorcas Zuspruch für ihr beherztes Eingreifen: "Gute Arbeit" und "Ihr seid die Besten!", kommentieren die User. An welche Krankenhäuser und Notaufnahmen Sie sich wenden können, wenn Sie im Mallorca-Urlaub dringende medizinische Hilfe benötigen und einen Notfall erleiden, können Sie hier nachlesen.