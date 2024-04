Nach kühlen und windigen Tagen stellt sich auf Mallorca wieder wärmeres Wetter ein. Nach höchstens 20 Grad am Donnerstag steigt das Quecksilber am Freitag laut dem Wetterdienst Aemet wieder auf 24 Grad. Am Samstag und Sonntag wird es dann bei 26 Grad möglich sein, wieder einen Strandbesuch einzulegen.

Doch anhaltende mollige Wärme wird es nicht geben. Bereits in der kommenden Woche sollen die Werte wieder heruntergehen, und zwar auf knapp über 20 Grad. Es wird auch damit gerechnet, dass dann ein neues Regengebiet die Insel erreicht. Am vergangenen Wochenenden hatten ungewöhnlich hohe Temperaturen die Menschen in Scharen an die Strände gelockt. an einigen Stellen der insel waren über 30 Grad erreicht worden. Danach wurde es auf einmal sehr kühl. Am Mittwoch wurde die 20-Grad-Marke nur mit Mühe überschritten. Am mildesten war es im Weindorf Binissalem mit 21,9 Grad. auf Platz 2 folgte Llucmajor mit 21,5 Grad vor Porreres mit 21,4 Grad, Artà (20,9), Muro (20,6) und Sineu (20,4 Grad).