Der deutsche Bierkönig-DJ Chris Caramello staunte nicht schlecht, als er an diesem Donnerstagmorgen seinen Balkon an der Playa de Palma betrat. Denn direkt vor seinem Fenster entdeckte er zwei Delfine im Meer, nur etwa 20 Meter vom Strand entfernt. "Eigentlich war es meine Freundin, die die beiden Tiere als erstes sah", so Caramello am Telefon zu MM.

Kein Wunder also, das Caramello und seine Freundin direkt die Kamera daraufhielten. Zu sehen ist, wie die beiden Tümmler im Morgenlicht im Wasser auf- und abtauchen. Im Vordergrund erkennt man der Strand der Playa de Palma und die Holzpflöcke der noch nicht aufgebauten Strohschirme. Das Naturschauspiel spielte sich auf Höhe des Balneario 5 ab. Delfine sind auf Mallorca keine Seltenheit. Sie können das ganze Jahr über vor der Küste der Insel auftauchen, wenngleich die Sommermonate aufgrund des guten Wetters und der erhöhten Meeresaktivität am besten sind, um sie zu sehen. Im Sommer 2023 sorgte ein Delfin an der Playa de Muro für aufsehen, als er sich Badegästen im Meer näherte. Auch zu Verwechslungen mit Haien kam es auf Mallorca bereits, wenn Menschen am Ufer nur von Weitem due Rückenflosse im Wasser sahen.