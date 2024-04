Der deutsche Einzelhandelsriese Aldi sucht auf Mallorca und den Nachbarinseln Menorca und Ibiza Ladenpersonal für die Sommersaison. Insgesamt, so geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens an die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor, sollen schätzungsweise 50 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Der Discounter unterhält auf den Balearen 14 Supermärkte – elf auf Mallorca, zwei auf Menorca und einen auf Ibiza.

Der Einstellungsprozess, so die Zeitung, soll in den Monaten Mai und Juni über die Bühne gehen. Gesucht werden insbesondere Mitarbeiter (colaborador/a de tienda) für täglich anfallende Routineaufgaben in den Ladenlokalen. Dazu zählen nach Angaben des Unternehmens beispielsweise das Auffüllen der Regale, das Betreuen der Kunden und das Sicherstellen korrekter Artikelauszeichnungen.

Bewerber sollten zumindest einen mittleren Bildungsabschluss nachweisen können, eine zusätzliche Ausbildung im Einzelhandel sowie erste Arbeitserfahrung sind ein Plus. Überdies wünscht sich Aldi eine ausgeprägte Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten. Wünschenswert ist zudem eine vorhandene Wohnung auf Mallorca und eine gewisse Nähe zum Arbeitsplatz.

Im Gegenzug bietet der Discounter einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen sowie unternehmensinterne Fortbildungsmaßnahmen. Über die Webseite kann sich nicht beworben werden, empfehlenswert ist der persönliche Gang in die nächstgelegene Aldi-Filiale.