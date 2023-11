Die deutschen Discounterketten Aldi und Lidl setzen weiterhin auf Mallorca und die Nachbarinseln. Während Aldi am Mittwoch in der Uruguay-Straße nahe der ehemaligen Palma-Arena in der Insel-Kapitale eine neue Filiale einweiht, intensiviert das Unternehmen Lidl die nachhaltige Stromversorgung seiner Märkte.

Der aktuellste Markt befindet sich auf 1100 Quadratmetern, 16 Mitarbeiter wurden eingestellt. Die spanische Aldi-Leitung bezeichnete das Engagement auf den Balearen als "strategisch wichtig". 2000 Produkte werden in der neuen Filiale angeboten, 80 Prozent davon aus Spanien. Unterdessen will die Kette Lidl, die ebenfalls mit zahlreichen Filialen auf den Inseln vertreten ist, nachhaltiger werden. Wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt, verfügen bereits 80 Prozent der Märkte über Solar-Paneele, mit denen die Stromversorgung garantiert wird. Neben der Filiale von Sa Pobla wurden 1000 Quadratmeter damit bebaut. Dort und anderswo wurden bereits zwei Millionen Euro investiert. Jetzt soll in dieser Angelegenheit weiter Geld fließen.