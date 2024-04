Die Renovierungsarbeiten am Club de Mar gehen weiter und das gesamte Gebäude, das vom Passeig Marítim aus zu sehen ist, ist nun fertiggestellt worden. "Alle Fristen werden eingehalten, und die Erweiterungsarbeiten werden im letzten Quartal des Jahres abgeschlossen sein", sagte der Direktor und Vorstandsmitglied des Clubs, José Luis Arrom.

"Wir befinden uns bereits in der Phase der Einrichtung, die viel Arbeit mit sich bringt", fügte Arrom hinzu. Der Club de Mar steht vor einem intensiven Umgestaltungsprojekt, das 60 Millionen Euro kostet. Den Plänen zufolge soll zwischen dem Paseo Marítimo und dem Bereich der Hafenterminals für die Kreuzfahrtschiffe eine öffentliche Verbindungsachse in Form einer diagonalen Querverbindung entstehen. Ziel sei die Errichtung des "modernsten und nachhaltigsten Sporthafen des Mittelmeeres", hieß es 2019 in einer Mitteilung des Yachtclubs.

Die Arbeiten am Club de Mar schreiten voran, ebenso wie die Bemühungen, die Einrichtungen mit Geschäftsräumen zu füllen. "Wir sind noch dabei, die Mieter auszuwählen, wir haben viele Bewerbungen erhalten", nämlich 300, sagte Arrom. Der neue Club de Mar wird rund 30 Räumlichkeiten bieten. Unter den Bewerbern befinden sich auch Souvenirgeschäfte, Schmuckläden, Parfümerien, Apotheken, Tabakgeschäfte, Supermärkte, aber auch Werften, Charterfirmen und Bootshändler. "Auf den neuen Geschäftsflächen sind drei oder vier Plätze für das Hotel- und Gaststättengewerbe reserviert, an denen ein großes Interesse besteht", so Arrom. "Wir sind in der dritten Phase von fünf, die es für die Vergabe der Räume gibt, und wir sichten die Bewerbungen, obwohl wir schon viele Kandidaten ausgewählt haben".

Die Diskothek, in der sich zuvor das Mar Salada befand, "wird ebenfalls renoviert". Für das Restaurant wiederum liegen bereits fünf Bewerbungen vor, unter denen sich renommierte Köche sowie angesehene nationale und internationale Restaurantgruppen befinden.

Der neue Club de Mar wird über zwei Parkplatzetagen mit insgesamt 97 Plätzen verfügen, was eine Erleichterung für die Kunden des Viertels darstellt.

Der Vorstand der Hafenbehörde hatte im Oktober 2017 das Modernisierungsprojekt für den Club de Mar Mallorca genehmigt, was die Verlängerung der Konzessionsdauer bis 2044 und Investitionen im öffentlichen Raum im Wert von rund 50 Millionen Euro bedeutet. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich der 1969 gegründete nautische Sportverein, über einen Zeitraum von 25 Jahren 250 Millionen Euro an Gebühren zu zahlen. Diese Zahlen machen den Club de Mar Mallorca zum bedeutendsten nautischen Freizeitprojekt in Spanien.