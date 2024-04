Ein 52-jähriger Radfahrer ist bei Sa Calobra auf Mallorca schwer verunglückt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag. Die Bergrettung konnte den Mann versorgen und in das Krankenhaus Son Espases in Palma bringen. Wie es um den Gesundheitszustand des Verunglückten steht, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Als bei der Polizei der Notruf aus Sa Calobra über einen schweren Unfall einging, bestellten die Beamten sofort die Bergrettung zum Ort des Geschehens. Anschließend machten sich die Beamten mit dem Rettungshubschrauber der Luftwaffe auf den Weg. Als sie am Unfallort eintrafen, wurde der schwer verletzte Mann bereits von den Sanitätern der Bergrettung behandelt. Der Verunglückte wurde auf einer Rettungstrage gesichert und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus in Palma geflogen. Eine Krankenschwester und ein Mitarbeiter der Bergrettung verblieben dabei an seiner Seite. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Es sind in der Vergangenheit bereits viele Wanderer und Radfahrer im Tramuntana-Gebirge verunglückt. Die Herausforderungen des Terrains werden von einer Vielzahl der Ausflügler unterschätzt.