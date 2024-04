Mallorca wird schon jetzt von so vielen Touristen besucht, dass die öffentlichen Überlandbusse örtlich an ihre Grenzen kommen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag berichtete, kommen die Betreiber kaum nach, Extra-Gefährte bereitzustellen. Dennoch sei es oft so, dass Passagiere lang warten müssten, bis sie in eines der übervollen Gefährte einsteigen können.

Besonders betroffen ist die Route der Linie 204 zwischen Palma und Port de Sóller. An den Endhaltestellen bilden sich dem Bericht zufolge schon jetzt lange Schlangen. Auch die Linie 203 zwischen Palma, Valldemossa, Deià und Port de Sóller wird von sehr vielen Gästen genutzt. Eine ebenfalls stark frequentierte Busroute ist die Tib 302, die zwischen Palma und Port d'Alcúdia verkehrt. Bereits mitten im Winter nahm die Nachfrage rasant zu. Laut TIB wurden zwischen November 2023 und März 6,5 Millionen Fahrten registriert, 56 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum, als der öffentliche Nahverkehr auf Mallorca bereits gratis für Residenten gewesen war. Während der Osterwoche Semana Santa wurden 12,2 Prozent mehr Fahrten registriert als im selben Vorjahreszeitraum.