Gute Nachrichten für Mallorca-Urlauber: Die neuen Bussteige am Flughafen Palma sind fertig und in Betrieb. Und: beim MM-Besuch am Donnerstag wurden sie bereits von zahlreichen Touristen genutzt. Teils bildeten sich beim Einstieg in die Busse lange Schlangen, der öffentliche Nahverkehr ab dem Airport wird offenbar gut angenommen.

Und das ist neu: Wer den Ankunftsbereich des Flughafens verlässt, begibt sich in Richtung des Airport-Parkhauses. Dort befinden sich der neue Busbahnhof – rechter Hand die vier Bussteige der rot-gelben Überlandlinien des Verkehrsverbunds Tib ("Aerotib"), linker Hand die drei Bussteige von Palmas städtischen Verkehrsbetrieben EMT. Ähnliche Nachrichten Diese Busse fahren direkt vom Flughafen Palma in die Urlaubsorte auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Von den vier "Aerotib"-Bussteigen fahren die Linien A11, A32, A42 und A51 in die einzelnen Urlaubsregionen Mallorcas ab. Welche Ziele Urlauber damit genau erreichen, kann man hier nachlesen. Die vier Haltestellen befinden sich seitlich am Straßenrand, verfügen über eine zentrale Plattform für Fahrgäste und Fußgänger sowie Informationstafeln bezüglich der Ziele und Preise. Jede der Linien hat eine eigene Haltestelle. Große neue Infotafeln zeigen Urlaubern die Ziele der "Aerotib"-Linien an. Die blau-weiß-grünen Busse der EMT Palma fahren jetzt linker Hand ab, wo früher die Tib-Busse hielten. Hierbei liegen die Haltestellen der Linien A1 (Palma Zentrum) und A2 (Playa de Palma), verbunden über eine zentrale Fußgängerplattform, nebeneinander. Ein Stück weiter hat die Linie 34, die zu den beiden Großkliniken Son Llàtzer und Son Espases führt, eine eigene Haltebucht, die ebenfalls über die zentrale Plattform erreicht werden kann. Elektronische Anzeigetafeln informieren über die kommenden Abfahrten. Palmas Stadtbuslinien A1, A2 und 34 fahren jetzt von dort, wo früher die Überlandbusse abfuhren. Der Vorplatz ds Flughafens war in den vergangenen Monaten umfangreich renoviert worden. Unter anderem wurde der Taxi-Stand erneuert sowie Haltestellen für Uber-Fahrzeuge und Vip-Shuttle geschaffen. Zentraler Punkt der Baumaßnahmen war die Einrichtung des neuen Busbahnhofs.