Der neue Bussteig am Flughafen von Palma de Mallorca ist so gut wie fertig. Wichtigste Neuerung ist, dass jetzt jede der vier Aerotib-Buslinien, die den Airport mit den wichtigsten Urlaubsorten verbinden, ihren eigenen Bussteig hat. Das macht es für Passagiere einfacher, ihren Bus zu finden und schnell und effizient an ihren Urlaubsort zu kommen.

Die vier Aerotib-Linien verbinden den Flughafen Palma mit einzelnen Urlaubsorten auf der Insel. Und: Seit Beginn der Saison an Ostern sind die vier Linien, die im Winter Pause machen, auch wieder im Einsatz. Im Einzelnen sind dies folgende Linien: Die A11 verkehrt zwischen dem Ankunftsbereich des Flughafen Son Sant Joan und Camp de Mar, und zwar via Portals Nous, Costa d'en Blanes, Son Caliu, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça, Galatzó und Peguera. Wer lieber in den Inselosten fahren möchte, kann in die Linie A32 steigen, die via Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Port d'Alcúdia und die Playa de Muro nach Can Picafort fährt. Die Linie A42 verbindet den Flughafen mit Cala Bona, und zwar über Algaida, Montuïri, Vilafranca, Manacor, Porto Cristo, S'Illor, Sa Coma und Cala Millor. Die Linie A52 wiederum führt vom Flughafen nach Campos mit Halt in El Arenal und Llucmajor. Orte auf Mallorca, die nicht direkt mit dem Flughafen verbunden sind, können ebenfalls mit den TIB-Bussen erreicht werden. In diesem Fall ist allerdings zunächst eine Fahrt zu Palmas zentralem, unter der Plaça d'Espanya gelegenen Omnibusbahnhof nötig. Wie man dort hinkommt, lesen Sie hier.