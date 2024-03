Für viele Deutsche steht der Osterurlaub vor der Tür. Und der führt – wie könnte es anders sein – für Hunderttausende Bundesbürger auf ihre Lieblingsinsel, nach Mallorca. Für viele Urlauber, die in einem Hotel in der Innenstadt von Palma oder an der Strandmeile Playa de Palma untergebracht sind, stellt sich die Frage: Wie komme ich vom Flughafen dorthin? Hier sind vier Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen.

Öffentlicher Nahverkehr

Wer am Flughafen von Mallorca landet, kommt mit den "Öffis" schnell, sicher und kostengünstig ans Ziel. Insgesamt drei Buslinien fahren vom gerade im Neubau befindlichen Busbahnhof am Airport ab. Die Linie A1 verbindet den Flughafen mit der Endhaltestelle Passeig Mallorca am Rande der Innenstadt von Palma. Zwischenhalte sind unter anderem der Kongresspalast (Palau de Congressos), das östliche Ende der Stadtmauer (Porta des Camp) und die Plaça d'Espanya. Hier besteht auch Übergang zur U-Bahn (Metro), zum Regionalverkehr der Bahn (SFM) und dem zentralen Terminal der Überlandbusse (TIB).

Die Linie A2 hingegen verlässt den Flughafen in Richtung El Arenal mit Zwischenhalten unter anderem am Aquarium (Can Pastilla) und der Playa de Palma (Balnearios 15 bis 1). Die Linie 34 führt vom Flughafen zum Universitätsklinikum Son Espases, hält unter anderem am Shopping-Center FAN, am Großklinikum Son Llàtzer und den U-Bahn-Stationen Son Castelló, Gran Via Asima und Camí dels Reis. Der Preis für die Einzelfahrt um Bus ab dem Flughafen beträgt 5 Euro. Residenten mit Bürger- oder TIB-Karte fahren umsonst.

Auch mit dem Taxi kann man vom Flughafen Mallorca in die Innenstadt von Palma oder an die Playa de Palma gelangen. Der Taxistand befindet sich auf der rechten Seite, wenn man den Ankunftsbereich verlässt. Man muss sich hierzu einfach nur in die Schlange stellen und dem Fahrer das Ziel mitteilen. Sowohl in die Innenstadt als auch an die Playa beträgt der Fahrpreis etwa 18 Euro, Flughafen-Zuschläge in Höhe von rund 5 Euro können hinzukommen.

Uber

Auch der private US-Fahrdienst Uber kann mittlerweile per App an den Flughafen bestellt werden. Der Airport-Betreiber Aena hat hierzu eigens einen Pick-up-Punkt eingerichtet. Er befindet sich ebenfalls vor den Glastüren des Ankunftsbereichs, allerdings linker Hand, und ist mit Uber-Stelen und Uber-Aufschriften auf dem Asphalt gekennzeichnet. Eine Fahrt in die Altstadt von Palma kostet 20,96 Euro, zum Balneario 6 sind es 16,99 (Preise variierend, Stand: 25. März, 12 Uhr). Der Vorteil bei Uber: Es kommen keine Zuschläge hinzu.

Natürlich ist auch ein Mietwagen für viele Urlauber Pflicht. Die großen Verleiher haben ihre Stationen im Terminal selbst, kleinere Unternehmen fahren Kunden per Shuttle-Bus zu in der Nähe des Airports gelegenen Stationen. Benzin und Diesel kosten auf Mallorca derzeit rund 1,60 Euro, sodass 100 Kilometer im Mietwagen mit etwa 10 Euro zu Buche schlagen (Mietpreis nicht eingerechnet).