Am vergangenen Samstag (13.4.) haben sich die Bezirksverwaltung des kleinen Küstenörtchens Sant Elm am Südwestzipfel Mallorcas, das Rathaus von Andratx, MedGardens (Stiftung Cleanwave) und die Hotelgruppe Universal Beach Hotels zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen, um den dortigen Küstenabschnitt von angeschwemmtem und liegengelassenem Müll zu säubern.

Mehr als 100 engagierte Helferinnen und Helfer sammelten an diesem Tag insgesamt 537 Kilogramm Abfall auf, darunter Plastikbehälter, Reste von Booten, Metalle und sogar einen Bootsmotor. Die Säuberungsaktion fand sowohl an Land, als auch im Wasser statt: 123 Kilogramm wurden an der Küste, 160 Kilogramm an der Meeresoberfläche und 257 Kilogramm auf dem Meeresboden geborgen.

Auch ein alter Außenbordmotor wurde auf dem Meeresgrund geborgen

Ziel der Initiative war es aber auch, die Öffentlichkeit auf die wachsende Bedrohung durch Meeresverschmutzung aufmerksam zu machen. Die Aktion erstreckte sich über 23 Hektar des Küstengebiets von Sant Elm und trug somit zur Verbesserung des Zustands dieses sensiblen Ökosystems bei.