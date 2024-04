Unmittelber vor dem Start eines Flugzeugs in Neapel, das nach Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, fliegen sollte, ist in der Passagierkabine der Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Einem auf Instagram veröffentlichten Video zufolge gerieten sich die Passagierinnen aus noch unerfindlichen Gründen buchstäblich in die Haare. Sie schlugen auch mit Fäusten wild aufeinander ein und schrien.

Besatzungsmitglieder mussten einschreiten, um die Frauen zu trennen. Doch vergebens. Deswegen musste die Polizei gerufen werden. Der Start Richtung Ferieninsel verzögerte sich. Die weiteren Passagiere reagierten entsetzt auf die Szenen, die sich ihnen boten. Zwischenfälle dieser Art kommen auf Inselflügen glücklicherweise eher selten vor. Oft passiert so etwas eher noch in Flugzeugen, die zwischen den Balearen und Großbritannien verkehren. Gelegentlich fallen aber auch in Jets von oder nach Deutschland nicht selten betrunkene Passagiere aus der Rolle. Von Neapel kommt man in der Regel mit Ryanair und Easyjet direkt nach Mallorca oder Ibiza. Diese Airlines verbinden auch andere italienische Airports mit den Inseln, etwa Rom, Treviso (Venedig), Bologna, Bergamo, Mailand-Malpensa oder Verona.