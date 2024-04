Mitte kommenden Monats will die deutsche Fluglinie ihren ersten Airbus A320 Neo in den Dienst schicken. Bei der Erneuerung von Condors Kurz- und Mittelstreckenflotte stehen nach einem Bericht des Fachauftritts www.aerotelegraph.com zunächst zwei Flughäfen im Fokus, nämlich Düsseldorf und Frankfurt am Main.

"Sicherlich werden die Maschinen jedoch auch weitere Stationen in Deutschland anfliegen", so eine Sprecherin. Neben Mallorca werden auch griechische Inseln demnächst mit dem hochmodernen Jet angeflogen. Condor ist seit Jahrzehnten eng verbunden mit Mallorca. Anfangs in den 1970er Jahren flog die Airline sogar mit Jumbo-Jets ab Deutschland auf die Insel. Condor gehörte zum Pleitekonzern Thomas Cook, konnte aber dank üppiger staatlicher deutscher Hilfen vor dem Aus gerettet werden. Erst kürzlich war die letzte Boeing 767 von Condor ausgemustert worden. Diese Flugzeuge waren auch auf der Mallorca-Route eingesetzt worden. Der letzte Flug aus Havanna landete Mitte März in Frankfurt am Main.