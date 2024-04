Am kommenden Samstag, 20. April, ist es wieder soweit. Tausende von Hobbyläufern werden sich in Mallorcas Tourismushochburg Calvià versammeln, um gemeinsam 21 Kilometer beziehungsweise 10 Kilometer gegen die Zeit anzurennen. Der längst legendäre Half Marathon Magaluf findet in diesem Jahr bereits zum 39. Mal statt und ist für manchen Athleten aus nah und fern längst ein Pflichttermin.

Doch wenn Straßen für Läufer gesperrt werden, müssen motorisierte Verkehrsteilnehmer zwangsläufig mit Einschränkungen rechnen. Und beim Half Marathon Magaluf, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", verhalte es sich nicht anders. Generell muss mit zeitweisen Sperrungen zwischen den Ortsteilen Palmanova, Magaluf, Sa Porrassa und Son Ferrer gerechnet werden, und zwar ab 14 Uhr. An besonders zentralen Punkten rund um den Event, so die Zeitung, sei in ausgewiesenen Bereichen das Parken bereits ab 9.30 Uhr verboten. Dies gelte insbesondere für den Bereich um den Sportplatz in Magaluf, der sowohl für den 21-Kilometer- als auch für den 10-Kilometer-Lauf das Ziel darstellt. Die Streckenführung folgt zumeist den Hauptverbindungen zwischen den vier Ortsteilen der beliebten Küstengemeinde. Der Veranstalter geht davon aus, dass bis 21 Uhr sämtliche Einschränkungen für den Verkehr aufgehoben werden können. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es auch infolge von Rahmenveranstaltungen – etwa der Pasta Party oder dem Kinderlauf am Freitagabend ab 18.20 Uhr – zu geringen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Auf seiner Webseite informiert der Veranstalter detailliert über jede Einschränkung in Verbindung mit dem Halbmarathon (auch auf Englisch).