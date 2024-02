Die mallorquinische Hotelkette Universal Beach Hotels übernimmt die Rolle des Titelsponsors für den Marathon im Rahmen des Long Course Weekend DUO in Colònia Sant Jordi. Die Veranstaltung erstreckt sich über den 20. und 21. April und bietet ein Wettkampfformat, bei dem am ersten Tag ein Schwimmwettkampf und am zweiten Tag der Marathon und weitere Laufdisziplinen ausgetragen werden.

Am Samstag können die Athleten zwischen zwei Schwimmdistanzen wählen: 1,9 Kilometer oder 3,8 Kilometer. Am Sonntag, dem zweiten Wettkampftag, finden die verschiedene Laufdisziplinen des Universal Mallorca Marathons statt. Die Athleten können ihre bevorzugte Distanz wählen, sei es der Marathon (42,2 Kilometer), Halbmarathon (21,1), 10 oder 5 Kilometer. Die Kleinsten haben die Möglichkeit, am "Kids Race" teilzunehmen. Die Marathonstrecke führt zum südlichsten Punkt Mallorcas und bietet eine beeindruckende Aussicht auf die Küste von Colonia Sant Jordi. Das Long Course Weekend DUO ermöglicht es Athleten, gemeinsam mit Vereinen, Trainingsgruppen, Familien und Teilnehmern aus aller Welt zu trainieren und zu laufen. Colònia Sant Jordi, im Süden Mallorcas gelegen, bekannt für seine malerischen Strände und das geschützte Meeresgebiet um die Insel Cabrera, bildet dabei die Kulisse für das Sportereignis. Die Hotelkette bietet ihren Gästen im Universal Hotel Marqués oder Universal Hotel Romántica bei jeder Buchung in einem Zimmer mit Meerblick eine kostenlose Anmeldung für eine Laufdistanz nach Wahl sowie Ermäßigungen bei allen weiteren Anmeldungen. Die Zusammenarbeit von Universal Beach Hotels mit dem Long Course Weekend DUO unterstreicht nach Angaben des Unternehmens das Engagement der Hotelkette für Sport und Gemeinschaft und verspricht "ein unvergessliches Wochenende für Athleten aller Altersgruppen und Leistungsniveaus." Über Universal Beach Hotels Universal Beach Hotels wurde einst von dem "Touristik-Pionier" Dr. Alfred Erhart gegründet, der sich zu Beginn von Mallorcas Aufstieg zur beliebtesten Ferieninsel Europas beste Standorte direkt am Meer sicherte. Heute wollen 18 Ferienanlagen jährlich rund 100.000 Gästen "mediterranes Lebensgefühl mit Schweizer Liebe zum Detail" vermitteln. Das Familienunternehmen in dritter Generation pflegt nach eigenen Angaben "eine langfristige Vision mit Zuverlässigkeit, Gastfreundschaft, fairen Preisen und einer laufenden stilvollen Modernisierung der Hotels". In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der zur Unternehmensgruppe gehörende Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz bereits seit über 75 Jahren Anlaufadresse für Pauschalurlaub in den Universal Beach Hotels.