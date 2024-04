Das unbeständige Wetter auf Mallorca mit leichtem Schlammregen, manchmal Sonne und zuweilen dichten Wolken dauert an. Der Donnerstag begann dunkel, feucht und mit Temperaturen deutlich unter 20 Grad. Diese Phase sollte allerdings lediglich bis zum Nachmittag dieses Tages anhalten und dann der Sonne Platz machen. Am Freitag soll es dann hauptsächlich sonnig sein, wobei allerdings das Quecksilber bei lediglich 21 Grad verharren wird.

Auch das Wochenende bleibt trocken und schön, Strandwetter stellt sich angesichts der relativ niedrigen Temperaturen um 21 bis 22 Grad jedoch nicht ein. Spaziergänge sind aber bestens möglich. Der Wind weht manchmal böig und manchmal schwach.

In der kommenden Woche wird erneut Regenwetter erwartet, und dann wird die Höchsttemperatur sogar auf lediglich noch 15 bis 16 Grad absinken. Nachts wird sogar wieder mit Werten deutlich unter 10 Grad gerechnet. Und Schneefall soll am Dienstag oberhalb von 900 Metern möglich sein. Danach könnte es eine längere und trockene Phase geben.

Am Mittwoch war es relativ frisch und windig auf der Insel: Am mildesten war es mit 18,8 Grad am Flughafen von Palma. Es folgen das Kap Blanc mit 18,8 Grad, die Mole Dic Oest mit 18,7 Grad, die Universität Palma (18,2 Grad) und das Weindorf Binissalem (17,7 Grad).