Das Wetter verschlechtert sich in den kommenden Tagen radikal auf Mallorca. In der Nacht zum Mittwoch erreicht laut dem Wetterdienst Aemet ein Tiefdruckgebiet die Insel, es wird erneut mit Schlammregen gerechnet. Die Temperaturen stürzen von zuletzt sommerlich warmen 27 Grad am Montag auf lediglich allerhöchstens noch 18 Grad.

Die unangenehme Kälte bleibt der Insel bis auf Weiteres erhalten, wiewohl es allerdings nach dem Donnerstag wieder trocken wird: Bis mindestens zum Freitag werden keine Werte über 20 Grad erreicht. Erst am Wochenende berappeln sich die Werte wieder etwas, wobei dann allerdings nicht von Strandwetter die Rede sein kann. Der Wind weht manchmal leicht böig, manchmal schwach. Ähnliche Nachrichten Erst Strandwetter, dann Eintrübung: So geht es in den kommenden Tagen auf Mallorca zu Am Sonntag war es örtlich überaus warm: 29,7 Grad wurden an der Universität von Palma gemessen, der absolute Spitzenwert auf der Insel. Es folgen Binissalem (29,5 Grad), Llucmajor (29,4), der Flughafen Palma (29,3), Artà (28,8) und Manacor (28,7 Grad). Selbst in höheren Berglagen wie der Serra d'Alfàbia wurde die 20-Grad-Marke spielend gerissen. Das Wasser ist an sämtlichen Orten von Mallorca weiterhin noch recht kalt: An sämtlichen Stränden liegen die Werte noch knapp unter 20 Grad. Dass es bald wärmer wird, ist erst im Zuge von weiteren Wärmewellen zu erwarten.