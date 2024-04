Das Wochenendwetter auf Mallorca dürfte nicht wenige Menschen an die Strände locken. Bei strahlendem Sonnenschein und nur zeitweise böigem Wind aus unterschiedlichen Richtungen werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag 27 Grad und örtlich darüber erreicht, wie das Wetteramt Aemet meldet.

Bereits der Freitag fiel erheblich freundlicher als die Tage davor aus, als die 20-Grad-Marke nur in einigen Orten gerissen wurde: Bei 25 Grad und endlich wenig Wind zog es bei strahlendem Sonnenschein zahllose Menschen auf Café- und Barterrassen. Nachts wurde es bei einstelligen Werten noch einmal so richtig kalt. Doch in der kommenden Woche ist mit Ungemach zu rechnen: Am Mittwoch soll es sich eintrüben, es wird erneut mit Regen gerechnet. Wie lange diese anstehende Schlechtwetterphase andauern wird, ist allerdings noch völlig unklar. Am Donnerstag war es am Cap Blanc mit 19,5 Grad am wärmsten, Auf Platz 2 folgt Campos mit 18,9 Grad vor Sa Pobla mit 18,7 Grad. Auf der Dic-Oest-Mole in Palma wurden 18,6 Grad erreicht und in Port de Pollença 18,4 Grad. Frisch war es am Kloster Lluc mit lediglich 13,6 Grad.