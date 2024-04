Die Kfz-Prüfstellen auf Mallorca nehmen No-Shows nicht mehr länger widerstandslos hin. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge werden Besitzer von Autos und Motorrädern, die einen gebuchten Termin nicht wahrnehmen, automatisch über einen Zeitraum von zwei Monaten von einem weiteren ITV-Termin blockiert. Diese Art von Disziplinarstrafe falle allerdings nur an, wenn der Kfz-Besitzer seinen Prüftermin mit einer Vorlaufzeit von mindestens zwei Monaten beantragte und diesen verfallen ließ, ohne vorher die Prüfstelle darüber in Kenntnis zu setzen. Ein Sprecher des zuständigen Inselrates von Mallorca bestätigte am Donnerstag gegenüber der Zeitung diese Maßnahme. Diese finde in allen fünf ITV-Stellen (Son Castelló, Son Oms, Calvià, Manacor und Inca) Anwendung.

Als Begründung gab der Betreiber der Kfz-Prüfstellen an, dass die No-Shows in den zurückliegenden Monaten eine Quote von 20 Prozent erreicht hätten. Damit würde jenen Autobesitzern ein Nachteil entstehen, die aufgrund abgelaufener Prüfplakette dringend einen Termin benötigten. In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Kfz-Besitzer mit nicht wahrgenommenen ITV-Termin an die MM-Schwesterzeitung gewandt, um auf die Disziplinarmaßnahme hinzuweisen. Demnach erschien bei diesen bei jedem neuerlichen Versuch, einen weiteren Termin über das Internet zu ergattern, eine Fehlermeldung. Nach Darstellung des ITV-Betreibers ging die Quote der No-Shows in den zurückliegenden Wochen auf 16 Prozent zurück.

Zusätzliches Kopfzerbrechen, so die Zeitung, bereite den Prüfstellen die weitverbreitete Praxis, gleichzeitig bei mehreren ITV-Punkten um einen Prüftermin anzufragen. Auch in diesem Fall, so ein Sprecher der Betreiberfirma, sagten nur die wenigsten Kfz-Besitzer entsprechende Prüftermine rechtzeitig ab. Darüber hinaus will die Guardia Civil ein bewusstes Verschleppen des Prüftermins ausgemacht haben. Frei nach dem Motto, "ich habe einen Termin beantragt, aber erst nach Monaten bekommen", so ein Sprecher der Guardia Civil, würden Fahrzeughalter den Prüftermin gezielt auf die lange Bank schieben. "Die glauben, damit kommen sie um ein Bußgeld herum." Was ein kostspieliger Irrtum sei.