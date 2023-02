Gleich geht es wieder los. Der Adrenalin-Spiegel steigt, der Schweiß bricht aus. Werde ich es schaffen oder falle ich durch? So oder ähnlich spielt es sich in den Köpfen vieler Autofahrer vor einer TÜV-Prüfung ab. Das ist auf Mallorca nicht viel anders. Nur dass hier der TÜV „ITV” heißt. Damit die technische Untersuchung des eigenen Fahrzeugs auf der Insel zu keinem Zitterspiel wird, haben wir folgende Infos zu den TÜV-Prüfungen auf der Insel zusammengestellt.

Wo wird geprüft?

Auf Mallorca gibt es fünf offizielle TÜV-Stellen (Centros ITV). Zwei davon in Palma (Arenal und Gewerbegebiet Son Castelló), jeweils eine in Inca und Manacor sowie eine weitere bei Magaluf. Die Öffnungszeiten der jeweiligen Stationen können nach Jahreszeit wechseln, liegen in der Regel zwischen 6 und 21 Uhr von Montag bis Freitag. Eine einheitliche Regelung gibt es nicht.

Wie oft muss ich zum TÜV?

Neufahrzeuge müssen in Spanien zum ersten Mal nach vier Jahren vorgeführt werden. Deshalb haben jüngere Autos auch keine TÜV-Plakette an der Windschutzscheibe kleben. Diese wird grundsätzlich beim ersten TÜV-Termin vergeben. Anschließend müssen Autos alle zwei Jahre durch die technische Überprüfung. Ist das Alter von zehn Jahren überschritten, wird die Untersuchung jedes Jahr fällig. Neu: Lieferwagen (Furgonetas) mit einem Gewicht bis 3,5 Tonnen und älter als zehn Jahre müssen ab diesem Jahr alle sechs Monate zum TÜV.

Wie viel kostet es?

Die Preise für die technische Prüfung sind im Vergleich zum vergangenen Jahr nahezu gleich geblieben. Für Motorräder beträgt die Gebühr 14,39 Euro, für Pkw mit Benzinmotoren 21,19 Euro und für Diesel-Pkw 35,10 Euro. Lieferwagen mit einem Gewicht bis 3,5 Tonnen kosten 40,66 Euro, für Lastwagen werden 60 Euro fällig. Wichtig: Die Gebühren können nicht in bar bezahlt werden, sondern müssen direkt vor Ort per Bankkarte, vorheriger Bank- oder Online-Überweisung entrichtet werden.

Wie melde ich mich an?

Prüftermine können auf der Internetseite des Konzessionsunternehmens. vereinbart werden, indem man auf „Cita Previa” drückt. Dann gibt man neben der Kraftstoffart und dem Autotyp ein Wunschdatum ein. Welche der ITV-Stationen Kapazitäten hat und welche nicht, kann auf der Internetseite ebenfalls eingesehen werden, um dann den Termin auszusuchen. Nach der Reservierung erhält der Fahrzeughalter eine Bestätigungs-Mail. Alternativ kann ein Termin auch über die zentrale Telefon-Hotline 871-575544 reserviert werden.

Welche Unterlagen brauche ich?

Zur Anmeldung muss ein gültiger Lichtbildausweis sowie die beiden Zulassungsdokumente, der „permiso de circulación“ und die „tarjeta ITV“ (früher „ficha técnica“) vorgezeigt werden. Ausländer sollten zudem ihre „Aufenthaltsgenehmigung”, Residencia, dabei haben. Offiziell müssen auch Führerschein und die gültige Versicherungspolice vorgelegt werden.

Was wird geprüft?

Grundsätzlich unterscheidet sich eine spanische ITV-Prüfung auf Mallorca nicht von einer TÜV-Prüfung in einem anderen europäischen Land. Neu ist ab dem 1. Mai die Überprüfung des seit 2018 für alle Neuwagen innerhalb der EU vorgeschriebenen elektronischen Notrufsystems „eCall”. Dieses System löst nach einem schweren Verkehrsunfall automatisch per Crash-Sensoren einen 112-Notruf aus – selbst dann, wenn der Fahrer bewusstlos ist. Stellt der TÜV fest, dass das System nicht funktioniert, muss das Fahrzeug zur Nachuntersuchung.