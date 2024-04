Ein 27-jähriger deutscher Urlauber hat am frühen Donnerstagmorgen zunächst beim Rezeptionspersonal eines Hotels für bleibende Erinnerungen gesorgt und anschließend bei einer Polizeistreife. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, wollte der Nachtschwärmer gegen 2.15 Uhr eine Übernachtungsherberge an der Playa de Palma betreten. Als sich am Empfang herausstellte, dass der Deutsche kein Gast in dem Hotel war, baten die Mitarbeiter den offenbar verwirrten Urlauber, das Haus wieder zu verlassen.

Doch anstatt auf diesen Vorschlag einzugehen und sich auf die Suche nach seinem Hotel zu machen, entschied sich der Tourist, auf Konfrontationskurs mit dem Hotelpersonal zu gehen. Nach Darstellung der Zeitung, die sich auf Polizeiangaben beruft, beleidigte der Deutsche zunächst das Personal lautstark. Einmal in Rage, seien auf verbale Ausfälle handfeste Schläge auf die Mitarbeiter erfolgt. Diese sahen sich schließlich gezwungen, zur Verstärkung die Polizei herbeizurufen. Als die Ordnungshüter der Ortspolizei eintrafen, zeigte der Gast aus Deutschland keinerlei Anzeichen, den Ort des Geschehens freiwillig verlassen zu wollen. Auf die Aufforderung der Beamten, umgehend den Heimweg anzutreten, habe der Urlauber mit aggressivem Verhalten reagiert, so die Zeitung. Nachdem der 27-Jährige schließlich den Versuch unternahm, handgreiflich gegenüber den Ordnungshütern zu werden, war bei diesen die Geduld vorbei. Sie überwältigten den Deutschen und nahmen ihn auf die Polizeiwache mit. Ihm droht nun ein Gerichtsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und leichte Körperverletzung.