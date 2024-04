Innerhalb von nur wenigen Tagen ist es auf Mallorca zu mehreren Messer-Attacken gekommen. Mal war es eine Axt, mal ein Fleischermesser oder ein Cutter, mit denen Menschen auf ihre Mitmenschen losgegangen sind. MM fasst die ungewöhnliche Aneinanderrreihung der Vorfälle zusammen.

Mit den Worten "Ich bringe euch um" hat ein Mann an der Playa de Palma seine Partnerin und seinen Freund bedroht – dabei hatte er eine Axt in der Hand. Die Nationalpolizei konnte den 38-Jährigen nach der Tat am Ostermontag festnehmen. Erst einen Tag zuvor mussten die Beamten schon einmal zu dem Paar ausrücken, ebenfalls wegen eines Falls von häuslicher Gewalt.

Am Dienstagabend ist in Palma dann ein Mann mit einem Cuttermesser verletzt worden. Zuvor soll es laut Polizei zu einem Streit in einer Bar zwischen zwei Männern gekommen sein. Der Angreifer habe versucht, seinem Gegenüber die Kehle durchzuschneiden. Das Opfer wurde stark blutend aufgefunden, überlebte den Vorfall aber leicht verletzt. Wenige Stunden später konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Schon in der Woche vor Ostern – der Semana Santa – war ein Koch in Port d'Alcúdia im Nordosten Mallorcas auf seinen Kollegen losgegangen. Er bedrohte und verletzte ihn mit einem Fleischermesser. Dabei soll es erst ein Wortgefecht zwischen den beiden gegeben haben. Der Mann wollte sich noch wehren und wurde dennoch an den Armen und am Kopf verletzt. Der Koch sitzt jetzt in Untersuchungshaft und muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Ein Streit unter zwei Köchen in Port d'Alcúdia eskalierte derart, dass der eine den anderen mit diesem Fleischermesser verletzte. Foto: Policia National

Auch in Santa Ponça im Südwesten der Insel ist es zu einer Messer-Attacke gekommen. Ein 38-Jähriger war auf den Besitzer einer Bar losgegangen und hatte versucht, ihn mit einem Messer zu verletzten. Die Gäste der Lokalität konnten den Angreifer überwältigen und festhalten, bis die Beamten eintrafen. Der Angreifer ist festgenommen worden, ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Der Barbesitzer war nicht verletzt worden.