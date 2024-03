Ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger, der verdächtigt wird, pornografisches Material mit sexuellen Handlungen von Minderjährigen im Internet verbreitet zu haben, ist in Palma de Mallorca von der Polizei festgenommen worden. Es soll sich, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, um fast 5000 Dateien handeln, die auf dem Laptop des vermeintlichen Täters gefunden wurden. Als die Beamten die Wohnung des mutmaßlichen Kriminellen aufsuchten, gab er den Besitz der Dateien und die Tat sofort zu.

Eine Truppe der spanischen Kriminalpolizei, die auf Cyberkriminalität und Wirtschaftsverbrechen spezialisiert ist, soll dem Mann zuvor auf die Schliche gekommen sein. Daraufhin fanden die Beamten heraus, dass das Material des Bundesbürgers in verschiedenen Onlinetauschbörsen angeboten worden war. Mithilfe dieser digitalen Spuren konnte der Mann in der Balearenhauptstadt ausfindig gemacht werden.

Der Pädophile soll in seiner Wohnung in Palma zahlreiche Dateien aus dem Internet heruntergeladen haben, in denen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen und Kindern gezeigt werden. Darunter befinden sich über 3000 Fotos und Videos, die er im Zeitraum von Ende 2023 bis Anfang 2024 verbreitet haben soll. Darüber hinaus fanden die Ordnungshüter weitere 1700 elektronische Dokumente auf dem Computer des Festgenommen, der auf Mallorca in seiner Wohnung alleine wohnt.