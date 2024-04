Andalusien bedient so ziemlich allen Klischees und Symbole, die man mit Spanien in Verbindung setzt. Den Stierkampf, den Flamenco, die Tapas und natürlich auch den spanischen Stolz nicht zu vergessen. Der steht vor allem im Süden des Landes ganz weit oben. Wenngleich sich die Region zwischen Málaga am Mittelmeer und Cádiz am Atlantik gewiss nicht über einen Kamm scheren lässt, jeder Ort und jede Landschaft zeigt sich in einem völlig anderen Look.

Das liegt gewiss auch an den unterschiedlichsten Kulturen, die ihre Spuren hinterlassen haben. Sei es in der Architektur, der Religion aber auch der Kulinarik. Die Folge „Andalusien” der Dokumentationsserie „Entdecke die Welt” wird am 20. April auf Anixe HD ausgestrahlt.