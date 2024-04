Susanne und Karl Kases weiten ihren Literatursalon in Can Gats in Llucmajor aus. In der ehemaligen Bodega lesen jetzt nicht mehr nur Autoren aus ihren Werken. Diesen Sonntag, 21. April, starten sie mit einer neuen Veranstaltungsreihe: „Schauspieler lesen ihre Lieblingsautoren!”

Den Anfang macht Michael Vogtmann. Der gebürtige Straubinger, der in München und auf Mallorca lebt, war an zahlreichen Theatern engagiert, unter anderem am Deutschen Theater Göttingen, den Stadttheatern Augsburg, Ingolstadt und Fürth, dem Staatstheater Nürnberg sowie an zahlreichen Münchner Bühnen wie den Kammerspielen, dem Gärtnerplatztheater, dem Bayerischen Staatsschauspiel und der Staatsoper.

Sein Debüt vor der Kamera gab Vogtmann 1977 in dem Kinofilm „Die Konsequenz” unter der Regie von Wolfgang Petersen. Seitdem war er für Film und Fernsehen in Episodenrollen verschiedener Serien wie „Der Bulle von Tölz”, „Die Rosenheim-Cops” oder „Pfarrer Braun” zu sehen. In der Serie „Der Bergdoktor” spielte er in acht Folgen die Rolle des Dr. Boening, seit 2002 sah man Vogtmann als Gemeinderat Heinz Lehmann in „Um Himmels Willen” und ab 2021 war er als Brunnerwirt Joseph Brunner Gast in der bayerischen Serie „Dahoam is Dahoam”.

Vogtmanns Lieblingsautor ist der Österreicher Robert Seethaler. In Can Gats wird er aus dessen Roman „Der Trafikant” lesen und weitere Werke des Schriftstellers vorstellen. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird der Schauspieler aus seinem Lyrikband „Zikaden haben hitzefrei“, dem Franken-Krimi „Wintersommer” und dem Kurzgeschichtenband „Narro. Märchenhafte Narreteien aus Mallorca“ lesen.

Beginn ist um 12 Uhr, der Eintritt beträgt 40 Euro, Getränke und Imbiss inbegriffen. Eine Anmeldung unter 690-218709 oder iflohr.santanyi@gmail.com ist erforderlich. (mb)