Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstagnachmittag auf dem Gebiet der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca ein 62-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war in einer Unterführung in der Wohnsiedlung Sa Torre mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Hilfskräfte konnten das Leben des Motorradfahrers nicht mehr retten.

Der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw war nicht alkoholisiert und kam mit dem Schrecken davon. Alles deutet darauf hin, dass er korrekt unterwegs war, der Motorradfahrer jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Auf der Insel kommt es immer wieder zu Motorradunfällen, da die Dichte dieser Fahrzeuge hier relativ hoch ist. Sa Torre ist eine Wohnsiedlung, in welcher auch viele Menschen wohnen, die in Palma arbeiten und regelmäßig pendeln.