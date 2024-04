Nur mit großer Mühe ist es Rettungskräften gelungen, einen vor der im Norden von Mallorca gelegenen Cala Sant Vicenç in Not geratenen badenden Mann zu retten. Medienberichten zufolge waren die Helfer am Samstag gegen 16.15 Uhr alarmiert worden, als Zeugen Gewahr wurden, dass der 25-Jährige bei höherem Seegang nicht mehr allein ans Ufer schwimmen konnte.

Der Seenotrettungsdienst Salvamento Marítimo musste einen Helikopter einsetzen, um den Brasilianer zu bergen. Dieser war von Wellen mehrfach mit aller Macht an Felsen geschleudert und am Kopf verletzt worden. Er erlitt zudem Hautabschürfungen. Unterkühlt musste der Mann schlussendlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Cala Sant Vicenç befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Pollença und gilt als landschaftlich sehr schön. Mehrere Hotels befinden sich dort, treue Gäste zieht es immer wieder dort hin. Auch Restaurants gibt es in der Gegend.