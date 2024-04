Beamte der Nationalen Polizei in Palma de Mallorca haben am vergangenen Mittwoch eine 35-jährige Frau deutscher Herkunft als mutmaßliche Täterin eines Verbrechens der häuslichen Gewalt festgenommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Ex-Partnerin des Opfers platzierte einen Peilsender an der Unterseite seines Autos und nutzte den Standort, um herauszufinden, wo er sich aufhielt.

Das Opfer und die festgenommene Frau hatten als Paar mehrere Peilsender gekauft, die sie auf Reisen in ihren Koffern und an ihren Habseligkeiten anbringen wollten. Als der Mann in sein Auto stieg, bemerkte er, dass sein Mobiltelefon ihn darüber informierte, dass eines dieser Geräte synchronisiert worden und aktiv war, woraufhin er nach ihm suchte und es im Unterboden seines Autos fand. Während der Mann die entsprechende Anzeige erstattete, erhielt er einen Anruf vom derzeitigen Lebensgefährten seiner Ex-Frau, der ihn aufforderte, seine Absicht, Anzeige zu erstatten, aufzugeben, und ihn angesichts der Weigerung des Opfers daran erinnerte, dass dies nicht die erste Drohung sei, die er erhalten habe.