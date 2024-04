Das unbeständig-feuchte und dazu noch unangenehm kalte Wetter bleibt Mallorca erhalten. Nach einem trockenen Mittwoch, Donnerstag und Freitag soll das Wochenende laut dem Wetterdienst Aemet wieder ausfallen. Ein neues Regengebiet steuert auf die Insel zu und erreicht diese am späten Samstagnachmittag. Danach soll es tagelang bis in die kommende Woche hinein nur noch regnen.

Es soll jedoch nicht mehr so kalt wie derzeit werden, immerhin werden die 20 Grad überwunden. Wann sich eine stabile sonnige Wetterlage einstellt, ist noch nicht absehbar. Was den Wind anbelangt, so weht dieser zeitweise böig aus südlichen Richtungen.

Am Dienstag war es für Mallorca-Verhältnisse ausgesprochen kühl: Am mildesten war es an der Balearen-Universität mit 15,7 Grad vor Binissalem und Pollença mit 15,2 Grad, Banyalbufar (15 Grad), Port de Pollença (14,9 Grad) und Sineu (14,1 Grad). Richtig kalt war es in der Serra d'Alfabia mit 7,7 Grad und Escorca (9,6 Grad).

Größere Temperaturschwankungen kommen im April auf Mallorca wie auch in Mitteleuropa mitunter vor. Die Lage stabilisiert sich normalerweise im Mai, wenn es immer wärmer wird und man ohne Probleme im Meer baden kann. In der ersten April-Hälfte waren die Temperaturen auf Mallorca mit zeitweise 30 Grad ungewöhnlich warm.